Al Collegio arriva la nuova professoressa Petolicchio – Video

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Anna Maria- Il7 Anche la settima edizione de Ilpuò contare sulla presenza della, ma non è come sembra. Nel corso della terza puntata i telespettatori del docureality di Rai 2 hanno fatto la conoscenza di Anna Maria, sorella della celebre e storica insegnante Maria Rosa(che sarà invece nel cast di Pechino Express). Una novità che è stata accolta con stupore dagli allievi. La “2.0? è stata presentata ai giovani protagonisti dal preside Bosisio ed è subentrata, come insegnante titolare di storia e geografia, alla supplente Beatrice Fumagalli. Un avvicendamento che era stato in parte annunciato nel corso della prima puntata: “Il ministero quest’anno è in ritardo con le nomine. Io non ...

... Enrico Letta, aveva deciso di schierare Schlein come capolista alla Camera nelblindato ... Gli scontenti Priolo, dal canto suo, ha ringraziato il governatore per la promozione chedopo ...Ilriapre i propri cancelli. Per la prima volta, in questa settima edizione, gli studenti ...Su Rai Tre dalle 21.20 Chi l'ha visto Lisa non si è uccisa e dopo diciassette annila ...Eccoci al terzo appuntamento con Il Collegio 7 che andrà in onda alle 21. 20 circa su Rai 2 e su Rai Play, domani, martedì 25 ottobre. Dopo la doppia programmazione delle prime due puntate… Leggi ...E i provvedimenti sono arrivati: il preside Bosisio è piombato in aula qualche lezioni più tardi per annunciare platealmente l’espulsione della ragazza. Il Collegio 2022: la ‘fake’ Petolicchio ...