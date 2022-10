Oroscopo Novembre | Cancro

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 25 ottobre 2022) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Venere dolcissima, Mercurio frizzante e Giove torna a guardarvi con benevolenza. Netto miglioramento anche se l'autunno può mettere nell'anima un velo di malinconia. Ma è una malinconia che intenerisce, avete quel certo non so che, uno sguardo trasognato che vi rende intriganti, misteriosi, irraggiungibili. Piacete. Colpite. Attirate come l'ape il miele. Venere vi rende più belli, eleganti, sinuosi. Mercurio spazza via timidezze e ritrosie. Vi muovete con facilità nel mondo, se c'è l'incontro, la conoscenza interessante, tutto si sviluppa in modo naturale e senza impedimenti. Chi ha un buco nel cuore, può sperare.