Benfica | Joao Mario | «Sapevamo di affrontare una squadra forte ma abbiamo vinto»

Addio Champions League. Ora lo dice l'aritmetica: la batosta in casa deltravolge l'ambiente in maniera irreparabile. La Juventus di Massimiliano Allegri saluta ...Mario, Rafa Silva, Ancora ...La Juventus cade in Portogallo ed è eliminata dalla Champions League. Gli uomini di Allegri perdono contro ilper 4 a 3: a segno Antonio Silva,Mario e due volte Rafa per i lusitani, Kean, Milik e McKennie per i bianconeri. Con questo risultato la Juve è ultima nel girone H, a pari punti contro ...I lusitani si riportano avanti su calcio di rigore di Joao Mario per un fallo di mano di Cuadrado, al 35' tris di tacco di Rafa Silva su cross basso di Joao Mario. Nella ripresa ancora Rafa Silva trov ...La Juve accusa il colpo e subisce il tris al 35': Joao Mario serve in area Rafa Silva che con un colpo di tacco spettacolare stende ancora Szczesny. Nella ripresa la reazione della Juve non c'è e il ...