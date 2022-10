Condò | «Le vittorie di Inter e Juve hanno finito per spaccare il campionato»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Paolo, giornalista, ha parlato di questo turno dianalizzando ledintus Paolo, giornalista, ha parlato sulle colonne de La Repubblica delledintus eneldi Serie A.– «Ledidiilin due tronconi, otto sopra e dodici sotto. Per una corretta lettura della situazione occorre aspettare due settimane, quando i gironi di coppe saranno conclusi e tre scontri diretti nella stessa giornata (, Atalanta-Napoli e ...

... i biancocelesti nelle ultime cinque giornate hanno raccolto 4e un pareggio. Campionato ... Banchero azzurro, Martinelli no 10 in- I buoni e i cattivi della Serie A. Il podcast di ......innamorati del calcio" 10 in- I buoni e i cattivi della Serie A. Il podcast di Repubblica Classifica Serie A - Calendario Serie A - Classifica marcatori Serie A Spalletti: "Le dieci...