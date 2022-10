Wanda Nara | il raro selfie con tutti i figli e esce allo scoperto con L-Gante

Leggi su dilei

(Di domenica 23 ottobre 2022) Continua la burrascosa vicenda sentimentale trae Mauro Icardi che, dopo aver annunciato la separazione, sembrano iniziare a prendere strade diverse, anche se il calciatore non pare essere d’accordo. Così la showgirl rivela chi è il suo nuovo giovanissimo compagno, e si fa abbracciare dal calore dell’affetto dei suoi, in inediti scattiinsieme. Nuovo fidanzato per“Sono innamorata“. Con queste semplicissime parole, ma di una potenza straordinaria,ha annunciato di aver dimenticato per sempre Mauro Icardi, e aver trovato un nuovo fidanzato. Lui è L-, rapper argentino, nome d’arte di Elian Ángel Valenzuela, di soli 22 anni, ben 13 in meno della showgirl. Un amore fresco, nato non sul set ...