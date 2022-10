LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | Zarco al top | Bagnaia chiude terzo Più distante Quartararo

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.03 Cala il sipario sul warm-up del Gran Premio della. Di seguito i tempi: 1 5 J.2:02.442 2 93 M. MARQUEZ +0.692 3 73 A. MARQUEZ +1.175 4 88 M. OIRA +1.556 5 42 A. RINS +1.647 6 35 C. CRUTCHLOW +2.110 7 36 J. MIR +2.204 8 63 F.+2.271 9 49 F. DI GIANNANTONIO +2.744 10 44 P. ESPARGARO +2.993 5.00 Che passo per, il francese sta mostrando un ritmo pazzesco. Nuovo giro significativo per il portacolori di Pramac, uno dei primi a prendere la bandiera a scacchi. 4.58 Crollano drasticamente i tempo per i protagonisti che hanno messo le gomme slick. 2.04 è il nuovo riferimento record con. 4.54 Test ...

Nella classe regina tiene banco il duello tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo . Entrambi i contendenti hanno commesso degli errori nel corso del weekend e per questo saranno in griglia di ...Nonostante l'infortunio, sarà regolarmente al via della gara di Sepang,domenica 23 ottobre alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sporte streaming su ...MotoGP: Ultima sessione di libere in Malesia, Bagnaia dovrà costruire la rimonta dalla 9a casella in griglia, ma Quartararo ed Espargarò partono ancora più dietro. Martìn e Bastianini sognano la fuga ...Come seguire, live in tv su Sky Sport MotoGp e in streaming la gara di Sepang, in diretta anche su Tuttosport.com ...