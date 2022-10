Bologna-Lecce LIVE alle 15

... Napoli e Milan* 26 punti; Atalanta 24; Roma 22; Inter*, Lazio e Udinese 21; Juventus* 19; Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli* e Torino 11; Monza* 10; Fiorentina* 10; Spezia* 9;8;7; ...Le formazioni ufficiali di, match valido per l'undicesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Dall'Ara va in scena una gara che mette in palio punti salvezza fondamentali. Thiago Motta è ancora alla ricerca della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.