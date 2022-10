Due juventini e due laziali nel governo | il tifo dei neo-ministri

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Percalcistico ilMeloni è caratterizzato da un certo pluralismo: se il nuovo presidente del Consiglio si professa romanista (come i suoi predecessori Mario Draghi e Giuseppe Conte) malgrado le simpatie giovanili per la Lazio, i suoi due vice si schierano per Milan (Matteo Salvini) e Juve (Antonio Tajani). Uno juventino di ferro è anche il neo-ministro della Difesa, Guido Crosetto, contrapposto al granata Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento) in un derby della Mole tutto interno a Fratelli d'Italia. L'altra big del Nord, l'Inter, ha un'accanita sostenitrice in Daniela Santanchè (Turismo) ma può contare anche suldelle prime due cariche dello Stato: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Senato, Ignazio La Russa, (quello della Camera, Lorenzo Fontana, tifa Hellas Verona). Nerazzurro ma ...

