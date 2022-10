Maria Sakkari | la Grecia nel cuore

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Se c'è un momento in cuiha capito che qualcosa stava cambiando nella sua vita, è stato in primavera, quando ha raggiunto la finale più importante della sua carriera a Indian Wells (poi ...

Eurosport IT

Se c'è un momento in cuiha capito che qualcosa stava cambiando nella sua vita, è stato in primavera, quando ha raggiunto la finale più importante della sua carriera a Indian Wells (poi persa contro Iga Swiatek).ha dovuto faticare di più per andare a vincere in rimonta contro la statunitense Danielle Collins., oggi numero 6 della classifica mondiale, ha dovuto cedere il primo set alla ... Live - Maria Sakkari - WTA, Guadalajara: Punteggi & Highlights Tennis - 16/10/2022 Se c’è un momento in cui Maria Sakkari ha capito che qualcosa stava cambiando nella sua vita, è stato in primavera, quando ha raggiunto la finale ...Maria Sakkari torna a dare il meglio di sé sui campi del WTA 1000 di Guadalajara: vittoria strabiliante su Danielle Collins, le speranze di qualificazione alle WTA Finals sono vivissime ...