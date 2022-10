L’album di Alex è Ciò Che Abbiamo Dentro | “realizzazione e paura | vita e tempo”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sarà disponibile dal 4 novembredi. Si intitola Ciò Chee arriva nei negozi e in digitale dopo il nuovo singolo inedito, Mano Ferma. Perè il primo disco ufficiale, dopo l’Ep d’esordio rilasciato in seguito alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. Si intitolava Non Siamo Soli e gli ha consentito di raggiungere i fan e di intraprendere le prime attività live in estate. Dopo un’intensa attività in studio, adesso arriva il nuovo disco. Nelci sono 11 canzoni in uscita tra qualche settimana, di cui la title-track Ciò Chee il nuovo singolo Mano Ferma. A parlare del disco è stato lo stesso artista, spiegando di aver raccolto una serie di emozioni e di averle messe in musica. ...