Bianca Atzei incinta | posta la foto del pancione | «Maschio o femmina? Non dico nulla»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Zero spoiler per. La cantante sarda e il compagno, la Iena Stefano Corti, attendono trepidanti la nascita del loro primogenito. Ma entrambi non si sono ancora sbilanciati sul sesso del...

imusicfun.it

Won Gala (foto Antimo di Donato e Nat Nisakov per WON) Speciale live show della cantantee tanti 'ospiti speciali' tra cui il gruppo Casa Surace, la cantante e attrice Anna Capasso, la ...Momento musicale con. "Ambasciatrici" della serata sono state Nilufar Addati; Kyshan Wilson; Fernanda Pinto; Mery Esposito. Bianca Atzei un toccante messaggio al figlio in arrivo: “Cresceremo ancora… insieme” Si gode l'autunno milanese Bianca Atzei e mentre passeggia sotto al Bosco verticale si concede un gelato, come dice lei, con la scusa della gravidanza (il suo bambino nascerà quest'inverno). Lo sappia ...Bianca Atzei straripante sul palco, Napoli innamorata: ''Sei emozione e vita'' - FOTO. La cantante si è esibita per il Women of Naples gala dinner.