Berrettini | la rincorsa continua | travolge Daniel e va in semifinale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Quando nella sua prima conferenza stampa al torneo di Napoli Matteoaveva detto dire a credere nelle Finals, più di qualcuno aveva accennato un sorriso e qualche 'come no, ma certo'...

Quando nella sua prima conferenza stampa al torneo di Napoli Matteoaveva detto di continuare a credere nelle Finals, più di qualcuno aveva accennato un sorriso e qualche 'come no, ma certo'. Torino rimane ancora lontana, ma che il romano ce la stia ..., dopo la vendetta contro Carballes Baena, prende quindi immediatamente il controllo ... Continua quindi laalle Finals del tennista azzurro, che scavalca Jannik Sinner e si porta a ...Impeccabile prestazione dell’azzurro, che concede solo 5 game e porta a casa una grande, rapida vittoria La mattinata alla Napoli Tennis Cup, dopo la pessima prestazione di Fabio Fognini, prosegue dec ...Berrettini fa quello che deve fare: vincere. Quinta semiifnale in carriera per l'azzurro. Carreno rimane bestia nera per Fognini ...