Pronostico Danielle Collins vs Maria Sakkari WTA Guadalajara 21-10-22

Trionfano due set Jelena Ostapenko ,Collins e Madison Keys , mentre escono controBarbora Krejcikova e Beatriz Haddad Maia . Le prime teste di serie a scendere in campo sono ......la colombiana Osorio e disputando un buon match controCollins negli ottavi di finale. La statunitense su superfici veloci si fa certamente preferire e partirà con i favori del, ...Rendez-vous con il '1000' messicano di Guadalajara per il circuito Wta. Badosa, Sabalenka, Pegula e Sakkari le prime grandi favorite. In gara anche Martina Trevisan ...