Oroscopo Branko Giovedì 20 Ottobre 2022 | Vergine forte

Leggi su zon

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’diper oggi,20Ariete Con la Luna ancora in Leone per voi le cose filano lisce come l’olio, anche perché è inserita in una configurazione molto armoniosa dalla quale potete tratte un certo beneficio. Toro Oggi viene in evidenza l’aspetto più sensuale, lasciate che ogni tanto prenda il sopravvento. Gemelli Oggi la configurazione sembra fatta per soddisfare i vostri desideri e favorirvi in amore. Cancro Oggi vivete una giornata stimolante: si sciolgono preoccupazioni relative alla tua situazione economica e le interferenze si districano. Leone La configurazione è particolarmente propizia per voi, esalta il vostro fascino naturale, creando un magnetismo che difficilmente passa inosservato.L’energia c’è, l’ottimismo pure, ma ...