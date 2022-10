OGS | Concorso per 1 Tecnologo in Oceanografia

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’Istituto Nazionale die di Geofisica Sperimentale ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeIII Livello, per la sezione di. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diL'Istituto nazionale die di geofisica sperimentale - OGS indicepubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale nel profilo di, III livello professionale, per attività di sviluppo software per la gestione dei dati per l'infrastruttura di ricerca National Oceanographic Data Center (NODC) della Sezione di ...