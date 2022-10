Gazzetta del Sud

I Poliziotti delle Volanti di, impegnati nell'ordinaria attività di controllo del territorio, giungevano presso un'abitazione di questa via Santa Marta condivisa dall'intero nucleo familiare,...Beccato dai Carabinieri alla guida senza patente ,la fuga in retromarcia, ma viene bloccato dai militari e tratto in arresto . Nel mirino un ... i Carabinieri della Compagnia diSud. Nel ... Messina, tenta di aggredire la moglie e due parenti, fermato dagli agenti Ventinovenne cerca di aggredire la moglie i parenti. È scattato alle prime ore dell’alba l’intervento delle Volanti per contenere l’ira di un uomo di nazionalità srilankese nei confronti ...I Poliziotti delle Volanti, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, giungevano presso un’abitazione di questa via Santa Marta condivisa dall’intero nucleo familiare, su segnalaz ...