(Di mercoledì 19 ottobre 2022) " Revolution is on " recita lo slogan del Salone di Parigi . La rivoluzione è in corso, ma al Mondial de l'Automobile è tempo di battaglia sul futuro dell'elettrico in Europa . La miccia l'accende ...

ha idee chiarissime in materia e auspica un modello di tipo americano, una sorta di protezionismo regolamentato, che impedisca ai veicoli a batteria prodotti in Cina di invadere il mercato ...ha idee chiarissime in materia e auspica un modello di tipo americano, una sorta di protezionismo regolamentato, che impedisca ai veicoli a batteria prodotti in Cina di invadere il mercato ... Tavares bacchetta l'Ue «Contro il made in China deve alzare barriere doganali» Tavares bacchetta l'Ue «Così uccide la mobilità». Il ceo di Stellantis chiede a Bruxelles di alzare barriere doganali contro i cinesi.