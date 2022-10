LIVE Zurigo-Juventus calcio femminile | Champions League in DIRETTA | inizia il girone di ferro con Lione ed Arsenal

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata del Gruppo C della UEFA2022-2023 di. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladi, prima giornata del Gruppo C della UEFA2022-2023 di. Fischio d’inizio alla Wefox Arena in programma alle ore 18.45. Lasi è qualificata per la fase a gruppi della...