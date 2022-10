Covid | lo studio choc | il lockdown ha fatto ammalare i giovani

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Quando Roberto Speranza, durante l’esplosione della pandemia, parlava di tutela della “salute collettiva”, chi apparteneva ad una sensibilità liberale si è sempre chiesto chi fosse il soggetto adito a stabilire la nozione di “salute pubblica”. Il discorso è semplice per una ragione di base: ilpuò avere aiutato a diminuire l’aumento galoppante dei contagi, ma siamo sicuri che sia stata veramente una misura tutelante della salute di tutta la popolazione? I danni delle chiusure In questo biennio, per esempio, i morti per malattie oncologiche hanno superato quota 500 al giorno; la metà degli interventi chirurgici, da marzo 2020 ad oggi, sono stati cancellati; numerosi medici, su tutti il dottor. Giorgio Tamburlini, del Centro per la Salute del Bambino onlus, hanno evidenziato l’allarme psichico tra bambini ed adolescenti, causa restrizioni sanitarie. Insomma, è ...

