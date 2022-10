Virtus | che beffa | lo Zalgiris passa solo nel finale 68 - 65

(Di martedì 18 ottobre 2022) Seconda sconfitta che sa diper laBologna alla terza uscita in Eurolega: sul campo della Zalgirio Arena, a Kaunas, la squadra di Sergio Scariolo conduce per quasi tutto il match, ma si ...

Seconda sconfittasa di beffa per laBologna alla terza uscita in Eurolega: sul campo della Zalgirio Arena, a Kaunas, la squadra di Sergio Scariolo conduce per quasi tutto il match, ma si perde nel momento ...Dall'altra parte leggermente peggio sono le cose perFrancavillarimane sulla scia delle squadre dei playoff con undici punti, reduci da un punto nelle ultime due gare disputate. La ...ZALGIRIS KAUNAS - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68 - 65 (16-24; 31-38; 52-53) Zalgiris Kaunas: Evans 9, Lekavicius 5, Hayes 6, Kalnietis n.e, Smits ...Virtus completamente persa negli ultimi minuti, meno incisiva nella battaglia contro lo Zalgiris e soprattutto meno lucida, con diverse scelte di Scariolo che non convincono, specie viste le ...