Ucraina | Minniti | ' Putin si aspettava che occidente gliela consegnasse'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "L'ha consegnato l'Afghanistan ai talebani esichero l'alla Russia. Non è successo. In tutto questo, gli Usa hanno scelto la misura giusta, dopo cheaveva affermato che le democrazie erano destinate al collasso e dopo aver minacciato la pace del mondo invadendo un altro paese". Lo ha detto Marcodurante la presentazione a Roma, al Tempio di Adriano, del libro di Maurizio Molinari 'Il ritorno degli imperi. Come la guerra inha stravolto l'ordine globale' (Rizzoli). "scommette sul fatto che le democrazie perderanno - ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno - Intanto, a perdere sul campo è lui. La sua partita è resistere. E punta sul gas ...

