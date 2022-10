Milan | incontro con l’entourage di Leao | gli aggiornamenti sul rinnovo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 18 ottobre 2022) Archiviata l’ultima giornata di campionato che ha visto iluscire con i tre punti dal Bentegodi contro un mai domo Verona, le attenzioni dei riflettori passano, se possibile, dal campo alle vicende intestine alla società, nello specifico, nelle dinamiche di rinnovi dei giocatori rossoneri. L’indiziato numero uno rimane Rafael, il quale dopo aver vinto ieri il premio come miglio giocatore del nostro campionato, si concentra oggi ad intavolare delle trattative per allungare il suo rapporto con il Diavolo.Questo è quanto riporta Gianluca di Marzio in merito all’svoltosi oggi tra le parti: “Sono settimane importanti per ildi Rafaelcon il. In giornata i primi ad arrivare a Casa ...