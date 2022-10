Adnkronos

Nel corso dei lavori si guarderà al futuro degli allestimenti temporanei e alle prossime sfide per il settore: utilizzo sempre più pervasivo dell'"elettronica distribuita" eattenzione alla ...... Asti, Montiglio Monferrato (AT), Portacomaro (AT), Odalengo(AL), Castelnuovo Calcea (AT), ... Le indagini, svolte dalla Guardia dinei confronti di 12 indagati, riguardano, oltre all'... La grande finanza continua a sostenere chi distrugge le foreste (Adnkronos) - Secondo un nuovo studio pubblicato dalla coalizione di ONG “Forests & Finance”, che cerca di migliorare la trasparenza, le politiche, e ...Nel Monferrato gli interventi delle Fiamme Gialle hanno interessato i territorio di Moncalvo, Montiglio, Portacomaro e Odalengo Grande ...