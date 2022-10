(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Il cinema non è morto, lasì”. Con questa scritta su una camicia bianca a sovrastare due lapidi, una dedicata al Senato della Repubblica e l’altra alla Camera dei Deputati, Riccardo Pirrone, conosciuto a livello nazionale come il Social Media Manager di(l’agenzia di pompe funebri famosa per i suoi slogan ironici e dissacranti), ha sfilato ieri sera sul redprima di partecipare alla proiezione del Film “Life is Not a game” di Laika, street artistna di fama internazionale e dall’identità misteriosa. L’outfit provocatorio di Pirrone è stato realizzato infatti dalla street artist e protagonista del film, che ha dipinto la scritta e le lapidi rifacendosi ai loghi istituzionali di Montecitorio e Palazzo Madama. “Penso che l’arte e quindi il cinema, ma anche la pubblicità – ha ...

La guerra desiderata (alladie in sala dal 10 novembre con Vision). Accadeva nel 2019, poi c'è stato il lungo momento della pandemia, infine, mentre era al montaggio, la guerra in Europa ...La sesta giornata delladiè sotto il segno del Caravaggio di Michele Placido , film attesissimo: L'ombra di Caravaggio . Che esplora l'intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi , in arte Caravaggio ... Festa Roma, provocazione in stile Taffo sul red carpet: "La politica è morta" Roma, città Eterna e culla della Festa del Cinema di Roma, accoglie quest’anno la sua 17° edizione. Tra i tanti volti noti, in occasione della quinta giornata, quella di lunedì 17 ottobre, sono ...Su TicketOne disponibili biglietti per i due nuovi concerti 2023 dei Maneskin al San Siro di Milano e all'Olimpico di Roma.