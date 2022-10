Calcio | Pallone d' Oro | Maignan al 25° posto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Parigi, 17 ott. - (Adnkronos) - France Football ha annunciato i nomi dei calciatori classificati ex aequo al 25°nella classifica deld'Oro con un solo voto: sono Joshua Kimmich del Bayern Monaco, Mikedel Milan, Antonio Rudiger del Real Madrid (lo scorso anno al Chelsea), Joao Cancelo del Manchester City, Christopher Nkunku del Lipsia e Darwin Nunez del Liverpool (la scorsa stagione al Benfica).

