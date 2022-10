DOMENICA IN | MARA VENIER A TUTTO BALLANDO TRA ZANICCHI | MONTESANO E NON SOLO…

(Di domenica 16 ottobre 2022)In econ le Stelle, continua l’asse di ferro trae Milly Carlucci anche nella puntata di16 ottobre. Un grande talk per parlare di quanto successo nello show per eccellenza del sabato sera di Rai1, interviste ai protagonisti, a partire dalle star Ivae Enrico. Si parte dal talk show suche la scorsa settimana ha sfiorato il 20% di share, il picco massimo della puntata. A discutere con, troviamo i vip ballerini Giampiero Mughini, Paola Barale e Alessandro Egger e come opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Moreno Amantini e Alessandra Mussolini. Nello spazio interviene Ivache non vedeva l’ora di andare ...

Torna puntuale come sempre il prossimo 16 ottobre il varietà di Rai1,In condotta e diretta daVenier. Come di consueto, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, alle ore 14,00 una nuova puntata diIn nel giorno di festa degli italiani. Quali sono le ......professionisti di toccare certi temi" La diffida aIn da parte dell'ex moglie di Al Bano ha lasciato davvero gli spettatori con la bocca aperta, considerando come abbia sempre detto che...Nell'appuntamento del 16 ottobre anche tutte le emozioni di Iva Zanicchi nuova concorrente di "Ballando con le stelle" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...