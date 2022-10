Pamela Prati sentirà l’intervista di Eliana Michelazzo | ecco quando e dove | lo scoop prima di Verissimo

In studio ci saranno Eliana Michelazzo , l' ex agente dicoinvolta nel caso Mark Caltagirone, Teo Mammuccari , Sara Manfuso e Luigi Strangis . Vediamo insieme tutti i dettagli sul talk ...Marco Bellavia, messaggio aal GF Vip: "Non vedo l'ora di rivederti"/ Lei: "Ha il suo fascino" Ricky Tognazzi fa eco a Sonia Bruganelli al Maurizio Costanzo Show 'Ma poi un bagno solo' ,...Pamela Prati sentirà l’intervista di Eliana Michelazzo sul "Mark Caltagirone Gate": ecco quando e dove, lo scoop prima di Verissimo.Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022.