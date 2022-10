Da infermiera in terapia intensiva a star di Onlyfans | “Così sono diventata milionaria a 34 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Non c’è più il camice bianco a coprire le sue forme o il termometro per la febbre da portare ai pazienti. Daprofessionale, Allie Rae, è passata a modella di. Si è tolta gli abiti da lavoro per indossare la lingerie sexy. Ora, racconta lei, è. E dopo una Tesla si è pure comprata la Porsche. Allie Rae ha cambiato vita, in un soffio, all’età di 34. E’ stata una scelta improvvisa, rivela. Una lampadina si è accesa. Ha detto addio alla professione che esercitava in Florida, dove vive, per diventare una modella e content editor (creatrice di contenuti e strategie) della celebre piattaforma. Gli affariandati benissimo. Tanto che pochi mesi fa ha acquistato una mega villa da due milioni di euro e una Tesla di ultima generazione. Dove lavorava ...