Covid | in Calabria calano i casi attivi | una vittima

Casi attivi alin calo indove, però, aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Oggi i nuovi contagi sono 764, con un tasso di positività che si attesta al 18,96%, ed una vittima (3.034 il totale ......alla normalità in seguito all'allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da- 19. ... In, che registra un calo complessivo del 18%, tutte le province hanno segno negativo: ...Casi attivi al Covid in calo in Calabria dove, però, aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Oggi i nuovi contagi sono 764, con un tasso di positività che si attesta al 18,96%, ed una vittima (3.Aumento dell’utilizzo delle Residenze sanitarie assistite da parte della popolazione anziana non disabile, minore performance fisica ed un’accentuata prevalenza della depressione nelle donne. Sono sol ...