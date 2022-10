Chiacchierare in radio con i nottambuli | Rebecca Staffelli racconta a Tizzano il lavoro più bello del mondo

(Di sabato 15 ottobre 2022)è la nuova ospite di Raffaele On Air di questa settimana.parla al giornalista Raffaeledella sua carriera artistica e dei successi che sta vivendo, da 'Coca-Cola Summer Festival' al suo programma targato105 in onda dal lunedì al venerdì dalle 22:00 alle 00:00: 'Night Express'. La giovane speakerfonica e conduttrice televisivadi quanto lo studio sia importante per la sua crescita professionale e dell'amore di papà Valerioe mamma Matilde. Non dimentica però il fatidico 'Sì' già promesso al fidanzato Alessandro Basile.

