Mondiali | Francia accusa ' lusso Bleus | operai sfruttati in Qatar'

... in cui si mostra lo stridente divario fra il lusso dell'hotel 5 stelle in cui alloggeranno i Bleus aidi calcio e le condizioni in cui vengono alloggiati i lavoratori immigrati dell'...Con la presenza di due indiani e due cinesi al Ranking Match , sono sei i Paesi in corsa per i quattro pass olimpici : India, Cina, Iran, Italia ,e Repubblica Ceca. QUALIFICAZIONI CARABINA 10 METRI UOMINI 1 1617 PATIL Rudrankksh Balasaheb IND 105.8 106.1 106.4 105.1 105.2 105.3 633.9 Q 2 1193 SHENG Lihao CHN 106.1 105.4 106.3 104.7 105.(ANSA) - PARIGI, 14 OTT - 'Qatar 2022: uno scandalo francese': questo il titolo di un servizio shock trasmesso dalla tv pubblica francese France ..."Qatar 2022: uno scandalo francese": questo il titolo di un servizio shock trasmesso dalla tv pubblica francese France 2 nel programma "Complement ...