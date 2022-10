La maledizione dell’esilio | perché Berlusconi è stato sconfitto

(Di venerdì 14 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np1-1.mp4 Silvioè tornato dall’esilio, ma è. Proprio come Napoleone che, scherzi della storia, èuno dei suoi modelli. La storia di Napoleone Bonaparte è nota.nella campagna di Russia – nella storia europea la Madre Russia è una costante – il geniale imperatore abdica e finisce all’isola d’Elba. Due anni dopo, ritorna, riprende il comando ma viene duramentea Waterloo. Di lì, l’esilio definitivo a Sant’Elena. E qui parte la mia suggestione che lega il destino di chi –– imperatore si è sentito e forse lo èin una versione aggiornata dei tempi. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 14 ottobre ...

Valdelsa.net

...nei giardini pubblici e nel retrobottega del negozio'Arena. ... silenzioso, ma con lo strazio e ladei parenti contro ... confino ed, c'era quello piú silenzioso di coloro che non ......storico attraverso materiali'Istituto Luce e film'epoca ... sopravvissuta alla Shoah, passa come unaa sua ...parte del cammino fatto da Dante negli ultimi anni del suo. ... Cinema: i film in sala a Certaldo dal 29 settembre al 5 ottobre 2022