Ha un problema coi gay Antonella Viola attacca Fontana | Sallusti la zittisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Scontro in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, tra Alessandro. "Non possiamo mettere sullo stesso livello Bertinotti eha uncon le coppie arcobaleno, con gli omosessuali, con dei cittadini che non sono liberi di vivere la loro vita come gli altri",la virologa. E ancora: "A me ha fatto impressione il discorso di: ha parlato del Papa, di santi, beati. Credo che avremo uno Stato meno laico, e questo è un. Discorso preoccupante",ancora la professoressa. "Non è un buon segnale se la religione entra nella vita politica". Qui il botta e risposta tra...