Divorzio Totti-Ilary | i due in tribunale | la prima decisione del giudice

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La guerra tra FrancescoBlasi si sposta in. Primo incontro dal: ecco cosa è stato deciso La separazione tra FrancescoBlasi è… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da BeatriceC su BlogLive.it.

... quei segnali precoci da non sottovalutare di Francesca Gastaldi Valentina Ferragni torna single, finita la storia con Luca Vezil di Antonella Rossi- Blasi, parla l'investigatore ...... quei segnali precoci da non sottovalutare di Francesca Gastaldi Valentina Ferragni torna single, finita la storia con Luca Vezil di Antonella Rossi- Blasi, parla l'investigatore ...La guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sposta in tribunale. Avvenuto il primo incontro dal giudice: ecco cosa è stato deciso ...Il divorzio Totti-Blasi continua a far parlare, ma ci sono nuovi interessanti dettagli. Ilary nei mesi scorsi ha parlato di un investigatore privato ingaggiato per seguire Francesco Totti. Questo inve ...