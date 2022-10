Ucraina | l’attacco russo con droni kamikaze nella regione di Kiev

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Alcunihanno colpito in nottata un insediamentodi. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell’Oblast Oleksiy Kuleba. Che non ha specificato la località colpita. Al momento non ci sono informazioni disponibili su vittime o danni, i soccorritori stanno lavorando sul posto. Si dovrebbe trattare dell’area nei dintorni della Capitale.città meridionale di Mykolaiv i bombardamenti notturni hanno distrutto un condominio di cinque piani mentre i combattimenti continuano lungo il fronte. Oggi è in programma un incontro tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdo?an ad Astana in Kazakistan. La Turchia dovrebbe proporre a Mosca un piano di pace per l’. su Open Leggi anche: L’influencer russa che balla al ritmo dei ...