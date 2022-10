Re Carlo | la gaffe con la premier Truss non passa inosservata | “Oh Santo cielo | di nuovo qui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Dear, oh dear”. Sta suscitando curiosità, e persino qualche sospetto, l’esclamazione – assimilabile all’italiano “” – con cui reIII ha ricevuto ieri sera Liza Buckingham Palace nella tradizionale udienza col primo ministro del mercoledì. Un’esclamazione comune nel linguaggio tradizionale dei ceti britannici più manierati, che comunque in genere suggerisce stupore o dispiacere. E spinge dunque i media a interrogarsi oggi se il sovrano non abbia in qualche modo voluto condividere con la nuova – e già pericolante –conservatrice una sorta di sospiro di preoccupazione per le turbolenze politiche e finanziarie seguite nel Regno all’annuncio da parte del governo entrante di una controversa “mini manovra” di bilancio contenente tagli di tasse in deficit. L’espressione del ...