Edoardo gelosissimo di Antonella Fiordelisi | lei è lapidaria | “Non è il Grande convento VIP”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 ottobre 2022) E insomma le cose traDonnarumma enon sembrano andare nel migliore dei modi. Il giovane volto di Forum probabilmente si è preso una bella cotta perche però non vuole vivere l’esperienza nella casa delFratello VIP privandosi anche di fare amicizia, non vuole pensare di essere un prolungamento della persona che le piace.dunque ieri ha avuto un momento di crisi e parlando con gli altri concorrenti ha raccontato che forse non ha preso le giuste misure e ha sbagliato le sue valutazioni sulla. “Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio” ha dettoche si è dimostrato molto più geloso di quello che ...