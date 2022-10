Camera e Senato | il primo scrutinio | ecco il risultato alla Camera – LIVE

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pronti, via. La XIX legislatura italiana inizia oggi alle 10.30. Doppio appuntamento per gli eletti ain simultanea. Dopo i lavori di apertura, deputati eri voteranno i loro presidenti in quella che è a tutti gli effetti la prima partita veramente politica per il nascituro governo Meloni. 12.10: fumata nera, il centrodestra vota scheda bianca Concluse le operazioni di voto del. Come previsto, fumata nera. Il centrodestra ha votato scheda bianca: ne sono state contate 368 schede bianche oltre a 10 nulle. Anche il centrosinistra aveva dato indicazione di votare scheda bianca. Meloni, Salvini e Berlusconi stanno lavorando ad un accordo su ...

