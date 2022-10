Berlusconi | il vaffa a La Russa e quella frase in Senato | «Le farò vedere chi sono» Cosa è successo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non è più lui, dicono tutti. Nervoso e poco regale: il Cavaliere sfigurato. Scuro in volto fin dal mattino, emozionato zero per il ritorno ine la semi rissa con Ladiventa...

Il veto su Ronzulli , il non - voto a La Russa con annesso '' die infine l'ipotesi di andare alle consultazioni in solitaria. È stata una giornata piuttosto complessa quella appena conclusa per e, di conseguenza, tutto il centrodestra. Il Cav ..."Non ci piacciono i veti", gemeràdopo quel "" catturato dalle telecamere mentre parlava con La Russa. E dire che era cominciata bene per la destra, con il passo di lato generoso di ...Gli azzurri non lo votano (a parte Berlusconi e Casellati). L’esponente di FdI eletto grazie a 17sì dell’opposizione. Per la Camera accordo con la Lega sul vicesegretario Fontana ...Dà un mazzo di rose bianche a Liliana Segre e prende un vaffa da Berlusconi. Il tutto, sorridendo sempre. Perciò, per questo eterno sorriso sdrammatizzante ma anche ...