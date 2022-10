Galeone | “Juventus squadra scarsa | il calcio che si gioca in Italia è una schifezza”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “La, non so come facevano a dire che poteva vincere lo scudetto”. Questo il pensiero di Giovanni, mentore e maestro di Massimiliano Allegri, sulla disastrosa situazione dei bianconeri che ieri hanno perso malamente contro il Maccabi Haifa di fatto dicendo addio alla Champions League. . “Ilche siinè una– ha aggiuntoa ‘Radio Kiss Kiss -. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire”. SportFace.