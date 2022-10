Con un numero basso di vaccinazioni anti-covid rischiamo nuove chiusure

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) AGI - Se la copertura vaccinale resterà bassa "non si possono escludere". "Potrebbe tornare a essere necessario, dobbiamo immaginarle come ipotesi ma speriamo che restino nel cassetto". Questa l'opinione del virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, Fabrizio Pregliasco, intervistato dall'AGI. "I modelli matematici - aggiunge Pregliasco - ci dicono che ci sarà un incremento dei casi difino a fine novembre, con punte massime di 90 mila casi. Ma in proporzione i casi gravi saranno inferiori rispetto al passato". Insomma, "spero che si tratti di un'onda, non di un'ondata, perché rispetto al passato ci sono più vaccinati e guariti. Anche se anziani e fragili dovrebbero comunque proteggersi con la quarta dose". Per il virologo "i casi rilevati sono sottostimati almeno della metà rispetto a quelli reali". A ...