Colombo vittima del politically correct | la cappa culturale di oggi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)12 ottobre nel 1492 Cristoforocon le sue tre Caravelle, avrebbe scoperto il continente americano. Stravolgendo di li a poco, tutte le certezze che l’uomo aveva coltivato fino ad allora. A seguito di quell’avvenimento storico, filosofi, pittori, scrittori, getteranno le basi in Europa dell’Umanesimo. Un periodo dove l’intelletto dell’uomo, la sua natura, il suo talento, le sue capacità, verranno esaltate e poste al centro. Sopravvivendo alla traversata oceanica e portando alla luce un altro continente dopo circa 1000 anni difatti,aveva mostrato a tutti che l’essere umano quando si adoperava, si ingegnava, era in grado di fare qualunque cosa. La natura e gli istinti dell’essere umano smettevano così da quel momento di venir concepiti come fonti di peccato e di corruzione. Ma vennero esaltati come doni e talenti che ...