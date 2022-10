Champions | all' Inter non bastano i tre gol E al Camp Nou finisce in pareggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) All'nontre gol e una grande partita per prendersi i tre punti contro un Barcellona che in difesa mostra evidenti lacune: alNou3-3, con il pari decisivo di Lewandowski al 92'. Apre le marcature al 40' Dembelè, pareggia al 50' Barella. Nerazzurri in vantaggio al 63' con Lautaro, pari per i padroni di casa al 82' con Lewandowski. Al 89' gol di Gosens che fa sognare la storica vittoria nerazzurra, che sarebbe la prima in sei match alNou. Ma tre minuti dopo Lewandowski con un imperioso stacco di testa riporta tutto in parità. Ai nerazzurri ora servirà vincere contro il Viktoria Plzen in casa per avere il passaggio agli ottavi assicurato. Entrambe le squadre puntano al secondo posto del girone, con il Bayern Monaco che pare irraggiungibile in vetta al Gruppo C. ...