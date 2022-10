Portiere Lille | “Derby vinto con il Lens? Decisiva la chiamata di Maignan”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lucas Chevalier,del, è stato il grande protagonista la scorsa domenica nella vittoria di misura nelcontro il. Decisivo il suo intervento per bloccare il rigore tirato da Sotoca. L’estremo difensore ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da parte di Mikedel Milan ed ex proprio dei francesi: “Nel pomeriggio (domenica), mi ha chiamato. Stavo facendo un pisolino al buio. Rispondo… mi dice ‘devi solo non fare casini e giocare semplice. Bisogna vincere’. Mi ha messo pressione. Ho pensato a lui al momento del rigore. Ho sempre bisogno di acquisire fiducia. Parare un rigore nelpenso che aiuti molto. Sarà indimenticabile. Più la prima porta inviolata della stagione”. SportFace.

