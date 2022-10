Goggia e Moioli pronte per la nuova stagione Sofia | «A Soelden non ci sarò»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Quest’anno si comincia prima, già da inizio novembre ci sarà da stare sul pezzo, lasi fa interessante fin da subito». Lo ha detto la campionessa olimpicaintervenendo al media day organizzato dalla Fisi a Milano per l’apertura delladi gare dove ha annunciato una novità: non gareggerà a

... oltre ai massimi campioni italiani degli sport invernali come Sofia, Dominik Paris, Dorothea Wierer, Federica Brignone, Nadia Delago, Michelae Omar Visintin. La collaborazione tra EA7 ...... oltre ai massimi campioni italiani degli sport invernali come Sofia, Dominik Paris, Dorothea Wierer, Federica Brignone, Nadia Delago, Michelae Omar Visintin. La collaborazione tra EA7 ...«Quest’anno si comincia prima, già da inizio novembre ci sarà da stare sul pezzo, la stagione si fa interessante fin da subito». Lo ha detto la campionessa olimpica Sofia Goggia intervenendo al media ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...