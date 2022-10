“Cheddira” del Bari? Vola la Ternana | Spal… sventurata

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa vetta della classifica di serie B perde una protagonista. Dalle tre battistrada della scorsa settimana, si scende a due. Dopo il mancato colpo del Genoa nel big match con il Cagliari che ha aperto l’ottava giornata, uno zero a zero che frena le ambizioni di Blessin e rinsalda la panchina di Liverani, nel fine settimana il Brescia non è riuscito a tenere il passo, facendosi imporre il pari interno dal Cittadella dopo la batosta di. I pugliesi si confermano una delle realtà più interessanti del torneo cadetto, andando a espugnare anche il campo del Venezia. Biancorossi trascinati dal solito, il marocchino sforna l’assist per Antenucci e poi si mette in proprio procurandosi e trasformando il calcio di rigore decisivo. Tre punti ai quali fa eco la Reggina di Filippo Inzaghi che si aggiudica il derby calabrese ...