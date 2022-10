Alfonso Signorini al GF VIP 7 | “Mandatemi tutti a fan**lo”

... Patrizia Rossetti vs Pamela Prati Al via la settima puntata del Grande Fratello Vip 2022 , il reality show condotto dacon le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Una ...... concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha deciso di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita raccontando, a distanza di anni, la propria verità ai microfoni diche, ...Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è in onda oggi come sempre su canale cinque con al timone il noto giornalista di gossip Alfonso Signorini. Nel corso della serata, come lo stesso conduttore ...Belen Rodriguez lancia una frecciatina sui social all'ex compagno Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022