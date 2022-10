AGENDAONU2030 – Lo sviluppo sostenibile e la “Mossa del Colibrì”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Annalisa Corrado, ingegnera ecologista, ospite di Sveva Sagramola a Geo su Rai 3, per illustrare e scandagliare puntata dopo puntata, nella loro stretta interconnessione, i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lodelle Nazioni Unite. Ogni appuntamento è un’occasione di approfondimento e confronto, per raccontare le buone pratiche in atto nel Paese per combattere il cambiamento climatico. Annalisa Corrado lo fa a partire dalla “del”: C’è un incendio nella foresta e tutti gli animali guardando paralizzati la loro casa bruciare. C’è solo un minuscoloche continua a fare avanti e indietro con una goccia d’acqua nel becco per portarla sulle fiamme. Gli altri animali lo prendono in giro “Cosa credi di fare con quella goccia minuscola d’acqua?” e il ...