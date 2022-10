Prima la Martesana

, i residenti: "L'aria èirrespirabile intorno al deposito" Il quartiere ospita il polo da cui partono i macchinari utilizzati per la sostituzione dei 20 chilometri di binari che ...... nel primo, giocato ieri, le padrone di casa della IgorNovara si sono imposte in tutti ... Coach Bellano,in attesa di accogliere le quattro bisontine impegnate ai mondiali (Nwakalor, ... Gorgonzola, ancora notti insonni per i residenti nei pressi del deposito di via Trieste Ancora malcontento nell’area intorno al deposito Atm di Gorgonzola, in via Trieste. Fumo e cattivi odori sono tornati e i residenti sono di nuovo sul piede di guerra. Gorgonzola, i residenti: “L’aria ...A sorpresa fra i prodotti più taroccati del Made in Italy c'è il gorgonzola. E ancora più a sorpresa, sono gli USA a taroccarlo di più.