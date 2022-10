Djokovic si divora Tsitsipas | il 90° titolo vale le Finals Fritz trionfa in Giappone

(Di domenica 9 ottobre 2022) Due titoli back - to - back, lasciando un solo set: RoboNole è tornato. Dopo aver conquistato il terzostagionale la scorsa settimana all'Atp 250 di Tel Aviv, Novakè campione anche in ...

da campione chiude il turno di servizio a zero ed in appena 32 minuti archivia la pratica per 6 - 3. Nel secondo set Tsitsipas è subito sotto pressione, costretto ad affrontare due palle ...Tsitsipas prima siun punto quasi in cascina sparacchiando un dritto a rete, nel punto successiva replica sparacchiando il dritto sui teloni. Il greco opta per il serve & volley ma... Ad Astana Djokovic si divora Tsitsipas, è titolo numero 90! Fritz trionfa in Giappone